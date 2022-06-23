Защитники Мариуполя: стали известны некоторые детали возможного обмена

Кирилл Буданов рассказал несколько нюансов возможного обмена.

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Уже в ближайшее время часть защитников Мариуполя, которые находятся в плену, могут вернуться домой. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В эфире телемарафона он рассказал о судьбе украинских защитников, которые защищали Мариуполь. Он отметил, что судьба практически всех из них известна, пишет УРА-Информ.

“Мы занимаемся их освобождением из плена и надеюсь, что уже в ближайший срок многие увидят своих близких уже дома. Это не будет обмен за один раз на данном этапе. Будет осуществлено несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно, периодически наш центр отчитывается об этих цифрах. В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значительное количество наших пленных”, – рассказал Буданов.

В тоже время он отметил, что тяжелыми будут обмены командного состава. Также, по его словам, основная часть людей находится в лагере военнопленных на территории населенного пункта Еленовка. Буданов также заявил, что Украина предпринимает все меры для их возврата.

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