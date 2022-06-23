Общество

В ВСУ прокомментировали информацию, что украинская армия уже в Херсоне

Анна Маляр прокомментировала ситуацию с интересной информацией о Херсоне.

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Вчера вечером, украинское медийное пространство взорвала информация о том, что украинские военные уже заняли несколько улиц в Херсоне. Такую информацию распространили экс-нардепы Мосийчук и Куприй.

Замминистра Анна Маляр напомнила, что информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной, пишет УРА-Информ.

“Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. … Это означает, что разглашения или искажения информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит вред нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач”, – напомнила Маляр в Фейсбук.

Экс-нардепов Мосийчука и Куприя, рассказавших о якобы занятии ВСУ четырех улиц в Херсоне, в Минобороны сравнили с детьми.

При этом в ВСУ не подтвердили информацию или не опровергли ее. На данный момент точно неизвестно, где именно находится украинская армия в этом направлении.

Ранее мы сообщали, что партизаны Украины в Крыму передали особый «привет» Путину.

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