В ВСУ прокомментировали информацию, что украинская армия уже в Херсоне

Анна Маляр прокомментировала ситуацию с интересной информацией о Херсоне.
Вчера вечером, украинское медийное пространство взорвала информация о том, что украинские военные уже заняли несколько улиц в Херсоне. Такую информацию распространили экс-нардепы Мосийчук и Куприй.
Замминистра Анна Маляр напомнила, что информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной, пишет УРА-Информ.
“Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. … Это означает, что разглашения или искажения информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит вред нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач”, – напомнила Маляр в Фейсбук.
Экс-нардепов Мосийчука и Куприя, рассказавших о якобы занятии ВСУ четырех улиц в Херсоне, в Минобороны сравнили с детьми.
При этом в ВСУ не подтвердили информацию или не опровергли ее. На данный момент точно неизвестно, где именно находится украинская армия в этом направлении.
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