В ПФУ предупредили, когда украинцы могут лишиться пенсий: названы ключевые условия

Если при особых обстоятельствах установлен статус без вести пропавшего, выплата пенсии приостанавливается и возобновляется только на основании личного заявления, адресованного в учреждения Пенсионного фонда Украины.

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Об этой информации сообщил «Трибун», сославшийся на официальное заявление представителей Пенсионного фонда Украины, передает «УРА-Информ».

В Фонде отметили, что лицо приобретает статус без вести пропавшего при особых обстоятельствах с момента внесения сведений о нем в общий реестр безвестно отсутствующих в соответствующем заявлении о гражданине.

“После установления статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, выплата пенсии приостанавливается. Выплата пенсии возобновляется по личному заявлению такого лица в органы Пенсионного фонда Украины», – сообщили представители ПФУ.

К сожалению, других подробностей не было представлено. Однако эксперты советуют при любых вопросах обращаться в ближайшее по месту жительства отделение ПФУ или звонить на официальную линию данной институции.

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