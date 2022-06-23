Общество

Украинские власти предупреждают – зима будет сверхсложной

Украинцам стоит уже сейчас готовиться к тяжелой зиме.

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Несмотря на то, что за окном только первый месяц лета украинцам уже нужно готовиться к зиме. Такое мнение можно высказать по заявлениям украинских властей.

Глава Минрегиона Алексей Чернышов  себя в Facebook написал, что зима будет в действительности тяжелой. Он отметил, что украинцам нужно будет отвыкнуть от того, как было раньше. При этом он также сообщил, что власти не намерены повышать тарифы перед отопительным сезоном, пишет УРА-Информ.

“Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас”, – подчеркнул министр.

Он также добавил, что украинцы должны “отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу”. Также оп его словам, минимальная температура должна будет не опускаться ниже 16 градусов – при стандартных 18-20 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве обеспокоены психическим здоровьем украинцев.

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