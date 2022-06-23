Общество

Российские войска на востоке Украины усилили противовоздушную оборону – ISW

В тоже время украинская армия нанесла очередной удар по территории России.

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

В последний день украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России с помощью беспилотника; Тем временем российские войска усилили противовоздушную оборону на востоке Украины, ограничив использование украинскими защитниками беспилотников, сообщил в четверг Институт военных исследований США (ISW).

В последнем отчете ISW говорится, что украинские войска нанесли беспилотный удар по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области, недалеко от государственной границы с Украиной. Вероятно, для атаки использовались оборотные боеприпасы (т.н. дроны-камикадзе), пишет УРА-Информ.

Тем временем российские войска, дислоцированные на востоке Украины, усилили противовоздушную оборону, что ограничивает эффективность украинских беспилотников в этом районе. По данным Института военного дела, развертывание ПВО стало приоритетом для россиян, поскольку они пытаются защитить свою артиллерию.

Анонимные украинские источники, которых цитирует портал Foreign Affairs, сообщали, что по этой причине использование турецких беспилотников Bayraktar, которые были весьма эффективны на начальном этапе войны, в значительной степени было приостановлено. Также поступали сообщения о том, что украинские официальные лица опасаются, что российская система противовоздушной обороны на Донбассе сможет сбивать американские беспилотники Grey Eagle.

В то же время украинская авиация и боевые беспилотники продолжают действовать в других районах, в том числе в Херсонской области на юге страны, где за последнюю неделю они нанесли несколько успешных ударов, отмечается в отчете ISW.

Ранее мы сообщали, что партизаны Украины в Крыму передали особый «привет» Путину.

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