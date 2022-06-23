Общество

РФ выводит военную технику из Мариуполя: что задумали оккупанты

аходящиеся в городе российские военные не имеют желания продолжать воевать и ведут разговоры о сдаче в плен

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Оккупанты из РФ начали вывозить военную технику из разрушенного ими Мариуполя. Известно, что колонны военной техники движутся в направлении Бердянск-Пологи. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, передает УРА-Информ.

Российские военные, как уточнил чиновник, демонтировали стационарные блок-посты в разрушенном и обезжизненном городе, и оставили только контрольные пункты пропуска.

“Изменение тактики связано с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и мариупольский район в направление Бердянск-Пологи”, – подчеркнул Андрющенко.

Военные РФ, что пребывают в городе, не имеют желания продолжать воевать. Они уже ведут разговоры о сдаче в плен.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вдоль государственной границы Украины на территории Брянской и Курской областей пребывают до трех батальонных тактических групп, также базируется одна ротная тактическая группа и до трех батальонов федеральной службы войск национальной гвардии.

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