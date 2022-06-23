Порошенко сказал, что каждый украинец сможет сделать для победы: назван простой план

Бывший лидер Украинского государства и нынешний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко отличился важным заявлением. По его словам, каждый украинец фактически может ковать победу, и для этого нужно не так много делать.

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Данная информация представлена Порошенко в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Каждый должен делать то, что может, дабы Украина победила. Потому сегодня мы на Юге. Привезли воинам новые пикапы, которые предназначены для артиллеристов ВМС Украины», – сказано в сообщении.

Далее Порошенко на своем примере показал, что фактически каждый может делать маленькое дело для победы. К сожалению, он не уточнил, какое именно. Однако известно, что всякая помощь нуждающимся сегодня, будь то даже животные – это уже маленький шаг к большим победам Украины.

Как сообщалось ранее, в Минздраве обеспокоены психическим здоровьем украинцев: власти готовят спецпрограмму для населения.