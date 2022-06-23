Общество

“Поразить всю Украину”: из Черного моря направлено около 50 ракет

Суммарно 44 ракеты типа „Калибр“ направлены в сторону Украины

Время чтения: 25 Секунд

Из Черного моря на территорию Украины направлено около пятидесяти ракет армии оккупантов. Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УРА-Информ.

«Суммарно 44 ракеты типа „Калибр“ направлены в сторону Украины. И это чревато не только южными регионами. Дальность этих ракет позволяет поразить почти всю Украину. Так что угроза ракетных ударов остается. Также готовы три больших десантных корабля России», – отметила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины уже били по одному из военных объектов войск в захваченном РФ Крыму.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ выводит военную технику из Мариуполя: что задумали оккупанты

аходящиеся в городе российские военные не имеют желания продолжать воевать и ведут разговоры о сдаче в плен

Пойдет ли РФ вновь на Киев: в Минобороны дали четкий ответ

При необходимости Россия может задействовать в наступлении на украинскую столицу Киев подразделения и воинские части из состава вновь создаваемого армейского корпуса

Украинские власти предупреждают – зима будет сверхсложной

Украинцам стоит уже сейчас готовиться к тяжелой зиме.

“По Крыму били”: у Зеленского анонсировали успешные удары по Крыму

Армия Украины удачно била по военному объекту противника и еще будет

Защитники Мариуполя: стали известны некоторые детали возможного обмена

Кирилл Буданов рассказал несколько нюансов возможного обмена.

Генштаб рассказал о ситуации по состоянию на утро 23 июня

Противник продолжает попытки взять под контроль весь Северодонецк.