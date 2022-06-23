“Поразить всю Украину”: из Черного моря направлено около 50 ракет

Суммарно 44 ракеты типа „Калибр“ направлены в сторону Украины

Время чтения: 25 Секунд

Из Черного моря на территорию Украины направлено около пятидесяти ракет армии оккупантов. Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УРА-Информ.

«Суммарно 44 ракеты типа „Калибр“ направлены в сторону Украины. И это чревато не только южными регионами. Дальность этих ракет позволяет поразить почти всю Украину. Так что угроза ракетных ударов остается. Также готовы три больших десантных корабля России», – отметила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины уже били по одному из военных объектов войск в захваченном РФ Крыму.