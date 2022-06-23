Общество

Пойдет ли РФ вновь на Киев: в Минобороны дали четкий ответ

При необходимости Россия может задействовать в наступлении на украинскую столицу Киев подразделения и воинские части из состава вновь создаваемого армейского корпуса

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вдоль государственной границы Украины на территории Брянской и Курской областей пребывают до трех батальонных тактических групп, также базируется одна ротная тактическая группа и до трех батальонов федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Павлюка для Укринформ.

«Указанного группировка на сегодня не достаточно для проведения наступательной операции в направлении на Киев, его основной задачей является прикрытие участка российско-украинской границы. Всей группировки противника в указанной полосе, с учетом пограничной службы ФСБ РФ, может насчитывать: личного состава — до 4 тысячи человек, средств огневого поражения — до 300 единиц», – заявил военный.

При необходимости в Кремле могут использовать в наступлении на украинскую столицу подразделения и воинские части из состава вновь создаваемого армейского корпуса.

«Для наращивания группировки войск и создания благоприятных условий для ведения наступления в северо-западной зоне, противник продолжает формировать резервные соединения и новые воинские части. По имеющимся данным, в западном военном округе идет формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тысячи военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижегородская область). Ориентировочный срок приобретения готовности к выполнению задач — 15 августа текущего года», – добавил Павлюк.

Ранее сообщалось, что неожиданный прогноз на поездку президента РФ Владимира Путина в Беларусь сделало международное разведовательное сообщество InformNapalm.

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