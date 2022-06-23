“По Крыму били”: у Зеленского анонсировали успешные удары по Крыму

Армия Украины удачно била по военному объекту противника и еще будет

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Вооруженные силы Украины уже били по одному из военных объектов войск в захваченном РФ Крыму. ОБ этом заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону, передает УРА-Информ.

«…По Крыму били, могу сразу сказать. И били удачно. По одному из военных объектов. И еще будем бить. Чего уж там стесняться, когда дело до этого дойдет? До освобождения Крыма и так далее», – подчеркнул Арестович.

Ранее сообщалось, что войска россии, что штурмуют Северодонецк уже в ближайшие дни могут столкнуться с нехваткой боеприпасов.