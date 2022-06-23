Какую часть Донецкой области контролируют ВСУ: глава Донецкой ОВА прокомментировал ситуацию

Большинство территорий временно находятся под оккупацией российских захватчиков

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Практически половина территории Донецкой области находится под контролем вооруженных сил Украины, однако, ситуация на линии фронта все еще остается сложной. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.

ВСУ, как отметил Кириленко, контролируют около 45% территории Донецкой области.

«Соответственно 55 процентов, с полным разрушением — под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду в том числе полуразрушенный Мариуполь и Волноваху)», – подчеркнул он.

В городах и селах Донецкой и Луганской области все еще остаются люди.

«Не уезжающие находятся, как правило, в укрытиях. Но это тоже очень опасно. Потому что враг применяет очень тяжелую артиллерию, авиацию. По линии фронта все виды вооружения, находящиеся у врага, он применяет. Основные тезисы людей, которые остаются, что «Нам некуда ехать», «Нам не хватит средств проживать где-нибудь», – добавил Кириленко.

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