Генштаб рассказал о ситуации по состоянию на утро 23 июня

Противник продолжает попытки взять под контроль весь Северодонецк.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал последние новости о ситуации с вторжением российской армии в Украину. Последняя информация была опубликована по состоянию на утро 23 июня.

Российская армия пытается установить полный контроль над Северодонецком. Также противник веет наступательные действия с целью окружения украинских войск в районе города Лисичанск, пробует блокировать основные логистические пути, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

На Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведёт штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом в Сиротине.

На Северском направлении враг удерживает до трех батальонных тактических групп. Также противник пытается возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В районе города Изюм противник переместил в два танковых подразделения.

На Николаевском направлении противник развернул артиллерийские подразделения. Не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево для выхода на административные границы Херсонской области.

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