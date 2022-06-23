Общество

Гайдай рассказал плохие новости о трассе Лисичанск – Бахмут

Он отметил, что она уже непроездная.

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На данный момент траса Лисичанск – Бахмут непроездная. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram он рассказал о том, что эту трассу уже нельзя использовать, так как она полностью простреливается, но есть возможность добраться до Лисичанска другими дорогами, пишет УРА-Информ.

“Трасса Лисичанск – Бахмут непроездная, она полностью обстреливается. Но возможность доехать до Лисичанска остается. Каждый день мы возим гуманитарные грузы и имеем возможность эвакуировать людей по параллельному маршруту”, – сказал Гайдай.

Ранее Гайдай сам называл эту трассу “дорогой жизни”. Он также отметил, что Лисичанск простреливается, там очень опасно, но “тихая эвакуация” жителей продолжается.

Также он добавил, что что украинские защитники могли действительно отойти от Золотого: чтобы не было оцепления, командование могло дать команду отходить на другие укрепленные позиции. Отметим, что Золотое – это линия обороны с 2014 года, все укрепления там обстреливаются 8 лет.

Ранее мы сообщали, что партизаны Украины в Крыму передали особый «привет» Путину.

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