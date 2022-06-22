Защитники Мариуполя: в Киев доставили тела еще 35 павших воинов

Тела погибших будут распределены между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода
В украинскую столицу, – Киев сегодня привезли тела героических защитников «Азовстали», которые Украинская сторона вернула из захваченного оккупантами Мариуполя. Об этом сообщила патронатная служба «Азова» в Telegram, передает УРА-Информ.
Тела погибших, как уточнили в службе, будут распределены между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода.
«Пока нет объективных данных о том, сколько среди них погибших военнослужащих ОЗСП „Азов“ и представителей других подразделений, которые погибли во время боев за Мариуполь», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогли освободить от войск оккупантов населенный пункт в 15 километрах от самого Херсона и продвигаются вперед.
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