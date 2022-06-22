ВСУ наступает: Пушилину и его окружению посоветовал паковать чемоданы

Местные члены НВФ говорят об «огромном предательстве» президента РФ Владимира Путина

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Военные РФ, а также местные члены НВФ не верят, что россия сможет победить украинское государство. Там до смерти боятся, что ВСУ пойдут в наступление на неподконтрольный Украине Донецк. Об этом сообщает источник 24 канала в разведке, передает УРА-Информ.

«Фактически, частично обнажив тылы в так называемой „ДНР“, кремлевские захватчики рассчитывали исключительно на то, что ВСУ не будут пытаться нанести контрудар и зайти в Донецк. После того как украинские герои демилитаризовали складские помещения с боекомплектом в Донецке, в захватнической армии в городе произошла серьезная паника. Оккупанты усилили хаотические обстрелы города в надежде обвинить Украину в неизбирательном использовании западного оружия. Но уже вечером 18 и 19 июня россияне начали выводить некоторые свои подразделения вдали от шахтерской столицы», – сказано в сообщении.

Местные ополченцы поняли, что РФ н них просто плевать.

«Представители верхушки „армии“ ОРДО начали названивать Пушилину и просили его „нарешать подкрепление“. Однако российские чиновники быстро объяснили, что вопрос „освобождения“ Донецкой области отложен в долгий ящик, а Украина якобы не планирует никакого наступления. При этом один из российских офицеров, находящийся непосредственно в Донецке, вообще заявил Пушилину и его окружению смириться с тем, что Россия проигрывает в этой войне и начать паковать чемоданы», – добавил источник.

Командиры некоторых так называемых подразделений «ДНР» уже начали организовывать выезд собственных семей с территории оккупированной Украины.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты по всей линии обороны Мариуполя прикрылись мирными жителями.