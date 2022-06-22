Война в Украине: в Минобороны озвучили главную цель РФ

Противник продолжает блокировать морские украинские пути

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Основной целью войск россии остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УРА-Информ.

«Основной целью противника на данном этапе остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, удержание устойчивости сухопутного коридора во временно оккупированный Крым, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря», – сообщил Мотузяник.

Оккупационные войска РФ, как подчеркнул он, превосходят украинскую армию в вооружении, помимо этого, они пытаются победить численностью.

«На отдельных направлениях на один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов противника. При этом эффективность действий российских пехотных подразделений остается низкой и особенно в условиях городской застройки», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в текущий момент угрозы нападения Беларуси на Украину не существует.