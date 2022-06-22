Война в Украине: данные от Генштаба на утро 22 июня

Противник продолжает наступление на Луганском направлении.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию по поводу вторжения российской армии в Украине по состоянию на утро 22 июня.

Так сообщается, что на Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий восстановления наступления на Славянск. Ведут штурмовые действия, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

Противник продолжает активные действия в Северодонецке. Там оккупанты делают все, чтобы установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Противник предпринял попытку штурма в направлении Углегорской ТЭС. Она была остановлена ВСУ. Также украинские военные остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений ВСУ и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления.

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