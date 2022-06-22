Общество

Военные РФ пытаются избежать участия в войне против Украины: названы причины

По данным Генштаба, особенно это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск

Время чтения: 27 Секунд

У российских оккупантов из-за значительных потерь личностного состава плохое морально-психологическое состояние. Именно в связи с этим они разными способами пытаются избежать повторного участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщали в Генштабе, передает УРА-Информ.

«В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях», – отмечают в пресс-службе украинского командования.

Ранее сообщалось, что российские войска в оккупированном Мариуполе Донецкой области уже якобы начали сооружение временных одноэтажных общежитий.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ наступает: Пушилину и его окружению посоветовал паковать чемоданы

Местные члены НВФ говорят об «огромном предательстве» президента РФ Владимира Путина

Россияне по всей линии обороны Мариуполя прикрылись мирными жителями

Вся линия обороны россиян в итоге прикрыта «живым щитом» гражданских мариупольцев

Стало известно про планы армии РФ в Северодонецке

Россияне хотят подавить сопротивление ВСУ

Защитники Мариуполя: в Киев доставили тела еще 35 павших воинов

Тела погибших будут распределены между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода

Херсон – это Украина: ВСУ резко продвигаются на херсонском направлении

Деоккупированный населенный пункт находится в 15 километрах от захваченного войсками РФ Херсона

Армия РФ приближается к Лисичанску: глава Луганской ОВА прокомментировал обстановку в регионе

Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового