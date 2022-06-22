Военные РФ пытаются избежать участия в войне против Украины: названы причины

По данным Генштаба, особенно это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск

Время чтения: 27 Секунд

У российских оккупантов из-за значительных потерь личностного состава плохое морально-психологическое состояние. Именно в связи с этим они разными способами пытаются избежать повторного участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщали в Генштабе, передает УРА-Информ.

«В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях», – отмечают в пресс-службе украинского командования.

Ранее сообщалось, что российские войска в оккупированном Мариуполе Донецкой области уже якобы начали сооружение временных одноэтажных общежитий.