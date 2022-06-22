Общество

Военные РФ объявили о начале «большого строительства» в Мариуполе

Российские захватчики в Мариуполе Донецкой области начали сооружение временных одноэтажных общежитий

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Российские войска в оккупированном Мариуполе Донецкой области уже якобы начали сооружение временных одноэтажных общежитий. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

«По городу начали сбор … одноэтажных общежитий. Если все обещания оккупантов будут выполнены, то будет размещено до зимы до 5 тысяч человек, или 5 процентов от всех, кого удерживают заложниками россияне в городе. Зону «большого строительства» после рекламной демонстрации закрывают баннерами и вводят охрану по периметру, чтобы горожане не видели строительство фортификационных сооружений рядом с будущими временными домами», – собщил он.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке идут жестокие бои с российскими захватчиками. Они уже проходят в промзоне города, украинские военные контролируют только территорию завода «Азот».

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