Общество

В Украине готовят особый план по безработным: Шмыгаль сказал, куда будут отправлять людей

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль решил заняться вопросом о массовой безработице, которая, как известно, сильно бьет по людям. Власти по-своему восприняли проблему, и подготовили соответствующее ее решение.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».  

«Денис Шмыгаль сообщил, что официально зарегистрированных безработных, которые не устроились официально на работу на протяжении 30 дней, будут отправлять к общественно-полезному труду. Безусловно, за нее будут платить. Государство гарантирует таким гражданам минимальную оплату труда», – сказано в сообщении.

Известно, что общественные работы заключаются в разноплановых видах труда: уборка улиц и помещений, строительство, покраска, помощь волонтерам, грузовые работы и т.д. Кроме того, неизвестно пока то, как украинцы отреагировали на подобную задумку. Однако в данный момент, действительно, немало людей ищут работу, поскольку оказались в сложном положении. В частности, это касается переселенцев.

Напомним, в лесах Украины затаилась опасность: журналисты предупредили, что там творят оккупанты.

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