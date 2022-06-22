В Украине готовят особый план по безработным: Шмыгаль сказал, куда будут отправлять людей

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль решил заняться вопросом о массовой безработице, которая, как известно, сильно бьет по людям. Власти по-своему восприняли проблему, и подготовили соответствующее ее решение.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Денис Шмыгаль сообщил, что официально зарегистрированных безработных, которые не устроились официально на работу на протяжении 30 дней, будут отправлять к общественно-полезному труду. Безусловно, за нее будут платить. Государство гарантирует таким гражданам минимальную оплату труда», – сказано в сообщении.

Известно, что общественные работы заключаются в разноплановых видах труда: уборка улиц и помещений, строительство, покраска, помощь волонтерам, грузовые работы и т.д. Кроме того, неизвестно пока то, как украинцы отреагировали на подобную задумку. Однако в данный момент, действительно, немало людей ищут работу, поскольку оказались в сложном положении. В частности, это касается переселенцев.

Напомним, в лесах Украины затаилась опасность: журналисты предупредили, что там творят оккупанты.