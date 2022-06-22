В России продолжаются чистки российских командиров в Украине: так не делают перед победой

Институт военных исследований США опубликовал новый доклад.

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Сообщения о радикальных перестановках среди высших офицеров российской армии предполагают чистки, связанные с провалом вторжения в Украину. Между тем добровольцы и новобранцы по-прежнему попадают на фронт без должной подготовки, отмечает Институт военных исследований США (ISW).

Кремль недавно сменил командующего Воздушно-десантными войсками, и есть много признаков того, что он ведет радикальные перестановки в структуре управления вторжением в Украину, что свидетельствует о возможных чистках среди высокопоставленных офицеров, обвиняемых в военных неудачах, пишет УРА-Информ.

В докладе цитируются сообщения из нескольких источников об отставке генерала Александра Дворникова, командующего действиями в Украине. Такие ротации не являются действиями, обычно предпринимаемыми перед лицом великой победы. Они свидетельствуют о продолжающихся «дисфункциях в ведении войны Кремлем», оценили эксперты Института внутренних дел, отметив, что не могут самостоятельно подтвердить эти сообщения.

Между тем российская армия продолжает сталкиваться с трудностями в восполнении потерь на фронте и направляет войска на войну без должной подготовки. Новобранцы проходят 3-7-дневную подготовку, после чего их отправляют «на наиболее активные участки фронта.

Ранее мы сообщали, что война в Украине переходит в новый формат.