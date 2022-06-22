В ГУР прокомментировали возможность нападения из Беларуси

Если белорусское руководство решит напасть на Украину, то украинские военные об этом сразу же узнают и предпринимать «адекватные действия»

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В текущий момент угрозы нападения Беларуси на Украину не существует. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире национального марафона, передает УРА-Информ.

«На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет. Это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Успокойтесь, ситуация под контролем. В Беларуси продолжаются и военные собрания, и учения, и укрепление границы. Проходит целый комплекс действий военного назначения, но они не направлены против Украины на данном этапе», – подчеркнул Буданов.

Ранее сообщалось, что по словам заместителя министра социальной политики украинского государства Виталия Музыченко, есть два фактора задержки начисления выплат ВПО.