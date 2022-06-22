Стало известно про планы армии РФ в Северодонецке

Россияне хотят подавить сопротивление ВСУ
Оккупационная армия РФ стягивает свои резервы к Северодонецку Луганской области, для того, чтобы захватить город как можно скорее, и окружить подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.
«Для Российской Федерации стало делом принципа достичь хотя бы какой-то военной победы. Они чувствуют, что Северодонецк уже очень близко. Поэтому они будут перебрасывать с соседних направлений войска для того, чтобы усилить давление на наши войска и взять Северодонецк», – отметил Жданов.
Россияне, как подчеркнул эксперт, хотят подавить сопротивление ВСУ.
«Это попытка окружить наши войска в районе Золотого и выйти на юго-западные окраины Северодонецка. В этом плане они будут максимально давить. Они понимают, что нашу группировку нельзя взять лобовыми атаками, поэтому пытаются рассечь на несколько групп наши войска и таким образом, окружив их, подавить наше сопротивление», – добавил он.
Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин сегодня проведет заседание совета безопасности РФ.
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