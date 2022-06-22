Общество

Стало известно, что какую технику оккупантов уничтожили ВСУ на Змеином

Очередные успешные удары от украинских военных.

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Очередные успешные удары от украинских военных.Украинские военные вчера, 21 июня, сумели нанести очередные успешные удары по технике противника, которая была расположена на украинском острове Змеиный, который на данный момент оккупирован.

Оперативное командование «Юг» сообщает, что подтвержденные потери противника составляют: 49 солдат, 2 самоходные гаубицы «Мста-С», один тягач, одна станция радиоэлектронной борьбы, один состав боеприпасов и 5 единиц бронированной и автомобильной техники, пишет УРА-Информ.

При этом продолжая операцию по нанесению ударов по противнику на острове Змеином, ОК «Юг» зафиксировало попадание в зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1», радиолокационную станцию и автомобильную технику. Окончательные результаты – «доразведываются».

Всего за сутки ракетно-артиллерийские и другие подразделения украинских сил выполнили 150 огневых задач, авиация нанесла 5 ударов по оккупантам.

Ранее мы сообщали, что РФ может вернутся в Харьков.

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