Россияне по всей линии обороны Мариуполя прикрылись мирными жителями

Вся линия обороны россиян в итоге прикрыта «живым щитом» гражданских мариупольцев

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Российские оккупанты по всей линии обороны Мариуполя прикрылись мирными жителями. О «живом щите» из жителей разрушенного Мариуполя рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

«Мариуполь. Оккупанты начали новое одновременное строительство фортификаций и модульных домов. Опять то же самое, но теперь в районе пригородной автостанции (тоже выезд в сторону Мангуша)», – сообщил советник городского головы.

Вся линия обороны, как уточнил Андрющенко, прикрыта «живым щитом» в виде гражданских мариупольцев.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ стягивает свои резервы к Северодонецку Луганской области, для того, чтобы захватить город как можно скорее, и окружить подразделения Вооруженных сил Украины.