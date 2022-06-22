Российская армия приближается к Лисичанску – Гайдай

Глава ОГА Луганщины рассказал о ситуации.

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Российская армия приближается к Лисичанску. Об этом рассказал глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай.

Он отметил, что сейчас город под плотными обстрелами, по меньшей мере трое гражданских ранены, травмированы несколько полицейских, пишет УРА-Информ.

“В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по “Азоту”. Повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения”, -написал Гайдай на своей странице в телеграм канале.

Также он отметил, что россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огненное влияние на другие населенные пункты. Также российская армия закрепляется в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине и ведет наступление на Белую Гору.

Гайдай пишет, что украинским бойцам непросто держать оборону и в районе Гирского. Россияне пытаются блокировать украинские подразделения вблизи Боровского и Воронового.

Ранее мы сообщали, что военных РФ начали расстреливать в Херсоне.