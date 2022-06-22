Общество

РФ в ближайшее время ждут серьезные проблемы на Донбассе, – эксперт

Украина способна удержать и Северодонецк, и Лисичанск

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Войска россии, что штурмуют Северодонецк уже в ближайшие дни могут столкнуться с нехваткой боеприпасов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта «FREEДОМ» на Youtube-канале «Украина 24», передает УРА-Информ.

Украина, по мнению эксперта, даже способна удержать и Северодонецк, и Лисичанск.

«Мы за последние двое суток очень хорошо „прошлись“ по складам боеприпасов и по ближнему тылу российских войск. В ближайшие день-два это должно сильно сказаться на активности российской артиллерии и, соответственно, на активности пехоты», – подчеркнул он.

Без огневой поддержки артиллерии пехота россиян в бой идти не желает, в чем и будет преимущество ВСУ.

«Говорят, что это будет тяжелая неделя, но в принципе решающая», – добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что на захваченных россией территориях Донетчины все фильтрационные лагеря работают, пока что никто их не закрывал. 

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