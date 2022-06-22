РФ уже имитирует удары по НАТО

Похоже, что напряжение в этом направлении также растет.

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Российская Федерация похоже, что готова к нарастанию конфликта с НАТО. В РФ уже провоцируют Альянс своими действиями.

Так РФ уже имитирует ракетные удары по стране НАТО и нарушила ее воздушное пространство. Речь идет об Эстонии, пишет УРА-Информ со ссылкой на ERR.

Российский пограничный вертолет зашел в воздушное пространство Эстонии и пробыл там почти две минуты. Послу РФ вручили ноту из-за инцидента.

Стоит отметить, что Москва пошла на такие провокации накануне большого саммита НАТО. У границ Эстонии войска РФ проводят учения, в ходе которых имитируют ракетные удары по стране НАТО.

“Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что уведомляют нас об этом”, – заявил представитель МИД Эстонии.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке ситуация крайне тяжелая.