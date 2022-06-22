Оккупанты в Мариуполе бояться начала партизанской войны, – Бойченко

Гражданам, чтобы поехать в Мариуполь, нужно пройти фильтрацию в лагерях российских захватчиков

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На захваченных россией территориях Донетчины все фильтрационные лагеря работают, пока что никто их не закрывал. Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает УРА-Информ.

«Они (россияне — ред.) боятся, потому что понимают, что в ближайшее время будет происходить деоккупация. Они боятся, что начнется партизанская война. Она уже фактически началась», – подчеркнул Бойченко.

Ранее сообщалось, что основной целью войск россии остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.