Херсон – это Украина: ВСУ резко продвигаются на херсонском направлении

Деоккупированный населенный пункт находится в 15 километрах от захваченного войсками РФ Херсона

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Вооруженные силы Украины смогли освободить от войск оккупантов населенный пункт в 15 километрах от самого Херсона и продвигаются вперед. Об этом заявил советника главы ОПУ Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live», передает УРА-Информ.

«На херсонском артиллерийские дуэли и тактические действия сторон. Единственное, что наши тактические действия резко продвинулись по направлению к трассе Николаев — Херсон. И уже Киселевка за нами считается», – отметил представитель ОПУ.

Данное продвижение ВСУ, как подчеркнул Арестович, можно назвать существенным.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска россии приближаются к Лисичанску Луганской области. Также военные РФ закрепляясь в населенных пунктах неподалеку от города, и обстреливают его авиацией.