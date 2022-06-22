Общество

Где ПВО? Что вообще происходит? – жители Ростова в шоке от удара по нефтебазе

Местные жители не могут поверить в то, что происходит.

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В ростовских чатах массово комментируют ситуацию с ударом по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Люди в шоке от того, что произошло.

Напомним, что сегодня 22 июня в Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. При этом очевидцы сообщают, что перед началом пожара были слышны взрывы. Также очевидцы видели дрон, пишет УРА-Информ.

В местных чатах сразу началась большая дискуссия. Главным вопросом был, почему не сработала ПВО. Однако здесь ответ очевиден – дран летел на очень маленькой высоте и радары просто его не увидели. Об этом также пишут и местные жители.

“Надо, чтобы до Москвы долетело?” – спрашивает один из местных жителей.

“Ну вот и дождались” – пишет еще один участник дискуссии.

Некоторые пишут о том, что российская власть только и может говорить, какая РФ сильная, но снова просто выскажут свою озабоченность.

“Дроны летают по нашей территории. Это как? Когда верхушка осознает, что все серьезно?” – спрашивает местный житель.

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