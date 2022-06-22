Это вам не игрушки: Беларусь размещает деревянные танки на границе с Украиной

О таком «ноу-хау» армии Лукашенко рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник

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Беларусь размещает на границе Украины деревянные танки. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на спикера Минобороны Александра Мотузняка.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», – подчеркнул Мотузяник.

Ранее сообщалось, что войска россии, что штурмуют Северодонецк уже в ближайшие дни могут столкнуться с нехваткой боеприпасов.