Общество

Армия РФ приближается к Лисичанску: глава Луганской ОВА прокомментировал обстановку в регионе

Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового

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Оккупационные войска россии приближаются к Лисичанску Луганской области. Также военные РФ закрепляясь в населенных пунктах неподалеку от города, и обстреливают его авиацией. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

В Северодонецке, как подчеркнул Гайдай, продолжаются уличные бои. Противник начал огонь по селам Синецкий и Павлоград. Также стреляли по уже разрушенным мостам, и дважды по заводу «Азот», в котором скрываются мирные жители.

Российские захватчики также пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового.

«Трудно на Попаснянском направлении. Враг вошел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного», – отметил Гайдай.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публичным отказом признавать «ЛДНР» в присутствии главы Кремля Владимира Путина намекнул диктатору, что тот уже проиграл. 

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