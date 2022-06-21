Общество

Выжили не все: солдаты-срочники с крейсера “Москва” отказываются воевать против Украины

49 срочников из затонувшего крейсера «Москва» до сих пор находятся в море

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Солдат-срочников, которые выжили на затонувшем флагмане «Москва» заставляют опять воевать против Украины. Об этом сообщает издание «Новая газета. Европа», передает УРА-Информ.

Как известно, то 49 срочников из затонувшего крейсера до сих пор находятся в море, несмотря на обещания российского военного руководства перевести их на сухопутную службу.

«Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО на крейсере „Москва“, получили боевые психические травмы в результате крушения. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию», – сказано в письме родителей солдат к так называемой военной прокуратуре оккупированного Севастополя.

Ранее сообщалось, что «армия ДНР» якобы уже в течение текущей недели отбросит ВСУ в соседние области суверенной Украины, что прекратить обстрелы оккупированного боевиками Донецка. 

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