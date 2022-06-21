В Украине увеличилось количество самоубийств: эксперты взяли показательную статистику из одного города

Военные действия в Украинском государстве по-своему воспринимаются обществом. К сожалению, далеко не все люди выдерживают психологическое давление и попросту решаются на самоубийства.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «СВОИ Кривой Рог», передает «УРА-Информ».
«Из-за войны количество самоубийств в Кривом Роге увеличилось. Дела настолько паршивые, что даже во времена коронавирусной пандемии случаев самоубийства было меньше. Сравните: в 2022 году с марта-месяца 45 людей покончили жизнь самоубийством, а сейчас эта цифра уже достигла 61», – сказано в сообщении.
Что примечательно, антирекорд пришелся именно на июнь. Месяц еще не закончился, но эксперты уже столкнулись с 18 случаев суицида. На этом фоне специалисты напомнили, что жители Кривого Рога могут обратиться к психологической помощи по номеру 0 800 300 265. Важно отметить, что переселенцы тоже могут звонить по этому номеру. Им помогут надлежащим образом квалифицированные специалисты.
Напомним, бердянские партизаны оставили военным РФ яркое напоминание об Украине.
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