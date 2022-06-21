В Северодонецке ситуация крайне тяжелая: идут бои в промзоне «Азота»

Россияне наступают вдоль трассы «Лисичанск-Бахмут» и близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами

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В Северодонецке идут жестокие бои с российскими захватчиками. Они уже проходят в промзоне города, украинские военные контролируют только территорию завода «Азот». Об этом заявил председатель Луганской ОВА Сергей Гайда, передает УРА-Информ.

«Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня в огне все свободные населенные пункты области. В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот», – сообщил Гайдай.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники опубликовали фото лагеря для содержания военнопленных россии.