Общество

В лесах Украины затаилась опасность: журналисты предупредили, что там творят оккупанты

Стало известно, что около 200 военнослужащих РФ дезертировали и скрываются в лесах Харьковской области. Сообщается, что оккупанты вооружены и могут быть опасны для местных жителей.

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Об этой информации сообщил Боровский поссовет в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

 «Большая часть российских военнослужащих, воевавших в Изюме, ушла в Гороховатку. Оттуда они вернулись ранеными, грязными, голодными и злыми с испорченной техникой. Они жили недалеко от села на временную реабилитацию», – сказано в сообщении.

Руководители Боровского муниципалитета сообщили, что около 200 бойцов регулярной армии РФ бежали, войдя в село, и спрятались в лесу. Их командиры организовали розыск дезертиров. Хотя в Украине считают, что военнослужащие поступили правильно, перестав выполнять преступные приказы своего же командования.

В данный момент эксперты задаются вопросами насчет того, насколько опасными для самих украинцев являются дезертиры. Специалисты сошлись во мнении о том, что угроза местным жителям, к сожалению, есть, поэтому людей призывают быть бдительными и в случае чего сообщать в полицию.

Напомним, названо количество украинцев, депортированных в РФ: печальный доклад Верещук.

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