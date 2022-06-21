В “ДНР” рассказали, когда прекратятся обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой

Для «власти» главная задача — обеспечить безопасность Донецка, Макеевки и Ясиноватой
«Армия ДНР» якобы уже в течение текущей недели отбросит ВСУ в соседние области суверенной Украины, что прекратить обстрелы оккупированного боевиками Донецка. Об этом заявил так называемый «министр МВД ДНР» Алексей Дикий, передает УРА-Информ.
Главной задачей “власти”, как отметил Дикий, является обеспечение безопасности Донецка, Макеевки и Ясиноватой от ракетных, а также артиллерийских ударов.
«Поставляемое странами НАТО оружие позволяет им работать на дистанции до 120 километров. Из-за этого темпы специальной военной операции снижены. Но думаю, в течение недели мы этот вопрос решим», – добавил он.
Стоит отметить, что ВСУ не бьют по жилым кварталам оккупированных городов.
Ранее сообщалось, что в Луганской области сейчас идут решающие бои для украинской стороны, так как оккупантам поставлена новая задача – выйти на административные границы области до 26 июня.
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