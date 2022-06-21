Украинцев призывают эвакуироваться из Херсона: вот в чем причина

Все из-за того, что ВСУ могут пойти в контрнаступление.

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Украинские власти призывают жителей Херсона, который на данный момент оккупирован, покинуть город. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, жители города должны покинуть Херсона через временно оккупированный Крым. Такие действия необходимы из-за того, что ВСУ будут деоккупировать город, пишет УРА-Информ.

“Уезжайте, пожалуйста, потому что наша армия обязательно будет деоккупировать эти земли. Наша воля непоколебима. И очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети”, – подчеркнула Верещук в эфире телемарафона.

Она отметила, что в первую очередь нужно эвакуироваться семьям с детьми. Она также отметила, что не нужно слушать российскую пропаганду и можно без проблем эвакуироваться через Крым. Украинцев пропустят без каких-либо документов или даже с российским паспортом.

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