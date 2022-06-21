Общество

РФ может вернутся в Харьков: в ОПУ вывезти детей

Для войск РФ обеспечить снабжение в Херсон сложнее, чем в Харьков

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Жителям Харькова нужно быть готовыми к учащению обстрелов города, и новому наступлению армии оккупантов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Группировка, которая на юге Белгородской области, не исключено, что она придет в движение на этой неделе и будет направлена дополнительно в сторону Харькова. Точно не знаем, но исключать нельзя. Потому что она достигла стадии операционной готовности», – отметил Арестович.

Также он уточнил, что детей лучше вывезти из города.

«Поэтому президент и сказал, что могут быть сложности в районе Харькова для нас. Битва может быть за Харьков. Я уверен, что Харьков им не взять. Они наверное даже пытаться не будут особо. Но огонь из артиллерии и ракетные войска будут вести. Это крайне опасно для мирных жителей», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке идут жестокие бои с российскими захватчиками. Они уже проходят в промзоне города, украинские военные контролируют только территорию завода «Азот». 

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