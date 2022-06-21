Общество

Потери России в войне в Украине преодолели новую отметку

Более 34 тысяч российских солдат погибло в Украине.

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Российская Федерация продолжает нести большие потери в войне с Украиной. Потери оккупантов преодолели очередную отметку.

Так в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери Российской Федерации превысили отметку в 34 тысяч военнослужащих и составляют 34 100. Только за последние сутки было уничтожено 300 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пишет УРА-Информ.

Количество потерянных танков приближается к отметке 1500, на данный момент она составляет 1496 единиц. ВСУ было уничтожено 3606 боевых бронированных машин и 752 артиллерийских системы.

Также украинскими военными было уничтожено 239 РСЗО и 98 средств ПВО. Также было ликвидировано 216 самолетов и 181 вертолет. Также было сбито 37 крылатых ракет и 611 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также противник потерял 14 кораблей /катеров и 2537 автомобильной техники и автоцистерн.

Ранее мы сообщали, что эксперт рассказал, существует ли реальная угроза Харькову.

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