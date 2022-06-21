Официальной информации у нас нет – близкие защитников Мариуполя

Дарья Цыкунова рассказал, что ей известно на данный момент.

Время чтения: 57 Секунд

В российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя из «Азовстали». Их родственники не знают, что с ними происходит.

«Официальной информации у нас нет. Неофициально известно, что условия, в которых они находятся, тяжелые — камеры переполнены, медицинская помощь ненадежна», — сообщила Дарья Цыкунова, девушка одного из заключенных бойцов «Азова», Ильи Самойленко, пишет УРА-Информ со ссылкой на польское издание PAP

«Для всех нас сейчас самое главное — это обмен», — подчеркнула она.

Их эвакуация — выход с территории металлургического комбината «Азовсталь» — состоялась 16-20 мая. С тех пор никаких контактов с ними не было, кроме отдельных звонков, которые неофициально поступали родственникам нескольких военнослужащих.

«Во время обороны города неделями ничего не ели, пили производственную воду. Теперь я слышу, что у них могут быть проблемы с едой и питьем. Мы не знаем, лечатся ли они. На «Азовстали» было много тяжелораненых, в том числе с ампутированными конечностями, осколочными ранениями. На некоторых записях мы видели, что некоторых госпитализировали. Но всех ли? Получают ли они необходимую помощь? Что делать тем, у кого есть хронические заболевания? Ведь в условиях, когда нет доступа к лекарствам, простой рефлюкс может превратиться в серьезное заболевание», — рассказала Дарья.

Ранее мы сообщали, что РФ начала угрожать войне Литве.