Названо количество украинцев, депортированных в РФ: печальный доклад Верещук

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила о том, что властям Украины удалось подсчитать точное число людей, которых Российская Федерация насильно вывезла на свою территорию. Выяснилось, что речь идет о цифре, которая уже перешагнула за миллион.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Россия депортировала на собственную территорию порядка 1 миллиона 200 тысяч граждан Украины. Из них 240 00 – это дети», – процитировал источник Верещук.

В соцсетях говорят о том, что российские оккупанты сгоняют людей в специальные лагеря с условиями проживания, которые оставляют желать лучшего. Некоторые даже заявляют о том, что Кремль обустроил на своей территории чуть ли не концлагеря для жителей Украины, однако эта информация еще нигде не подтверждается.

Не только Украину, но и международную общественность возмутил тот факт, что РФ, не спрашивая ни у кого, сама начала распоряжаться судьбами и жизнями людей чужого государства. Безусловно, многие считают подобное поведением возмутительным и неприемлемым, поскольку оно нарушает целый ряд международных прав.

Напомним, в ОПУ рассказали о судьбе защитников Мариуполя.