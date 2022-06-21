Общество

На фронте дела плохи: Кадыров призвал россиян «идти защищать» РФ в Украине

Россияне не должны ждать объявления мобилизации и сами обязаны предложить президенту РФ Владимиру Путину свои услуги

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Россия якобы защищает свою территории, а также народ от «нападок десятков государств», именно поэтому она развязала войну против Украины. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыро, передает УРА-Информ.

«Мы тоже граждане, мы тоже хотим обезопасить, в первую очередь, свое государство, свой народ. Это не просто Донбасс, Донецк, Луганск, это целая работа десятков государств против суверенного государства Россия. Народ сам должен мобилизоваться, сам должен предложить президенту свои услуги, чтобы обезопасить наш народ и наше государство», – заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в захваченном и почти полностью уничтоженном Мариуполе начались первые ограбления пенсионеров. Ведь они уже получили выплаты от «оккупационной власти». 

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