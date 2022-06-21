Минобороны назвало направление, где пройдут решающие бои за Украину

Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории

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В Луганской области сейчас идут решающие бои для украинской стороны, так как оккупантам поставлена новая задача – выйти на административные границы области до 26 июня. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает УРА-Информ.

«Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в Северодонецке, и планы врага или задачи, которые перед ними поставило их руководство, — это дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня», – отметила представительница оборонного ведомства.

Российская армия, как уточнила Маляр, бросила все свои силы для того, чтобы штурмовать окружающие населенные пункты.

«Они пытаются прорвать оборону наших войск и взять в окружение… Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории и не допустить оцепления», – добавила Маляр.

Ранее сообщалось, что Россия якобы защищает свою территории, а также народ от «нападок десятков государств», именно поэтому она развязала войну против Украины.