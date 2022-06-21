“Лучше чем родной дом”: в сети появились фото лагерей для пленных в Украине

В сети появились фото лагеря для содержания военнопленных РФ
Украинские чиновники опубликовали фото лагеря для содержания военнопленных россии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на фото, которые опубликовал ТГ-канал «Приморский Вазелин».
«Тут стоить отметить, что лагерь в Украине по условиям лучше чем родной дом в рф. Там даже унитазы имеются», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса владельцам пострадавшего от обстрелов транспортных средств якобы возместят ущерб.
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