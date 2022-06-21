Общество

“Лучше чем родной дом”: в сети появились фото лагерей для пленных в Украине

В сети появились фото лагеря для содержания военнопленных РФ

Время чтения: 19 Секунд

Украинские чиновники опубликовали фото лагеря для содержания военнопленных россии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на фото, которые опубликовал ТГ-канал «Приморский Вазелин».

«Тут стоить отметить, что лагерь в Украине по условиям лучше чем родной дом в рф. Там даже унитазы имеются», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса владельцам пострадавшего от обстрелов транспортных средств якобы возместят ущерб.

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