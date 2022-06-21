Общество

Эксперт рассказал, существует ли реальная угроза Харькову

Олег Жданов высказался о Харьковском направлении.

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На данный момент нет признаков того, что Россия может пойти в наступление на Харьков. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

В эфире всеукраинского телемарафона он заявил о том, что это отвлекающий маневр со стороны Российской Федерации и сейчас в регионе идут позиционные бои, пишет УРА-Информ.

“Ожидать наступления на Харьков на сегодняшний день не стоит. Все, на что оказались способны российские силы – они подсобрали резерв и оттеснили нас от государственной границы. Далее наступление российских войск было остановлено, и на сегодняшний день там идут позиционные бои. И мы все оборонительные рубежи держим”, – сказал Жданов.

В тоже время эксперт отмечает, что артиллерия оккупантов может доставать до окраин Харькова, но дальнейшего продвижения не будет, так как резервов у противника просто нет.

Жданов добавляет, что россияне хотят заставить ВСУ оттянуть часть сил на Харьковское направление из Луганского.

Ранее мы сообщали, что бердянские партизаны оставили военным РФ яркое напоминание об Украине.

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