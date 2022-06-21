Эксперт рассказал, существует ли реальная угроза Харькову

Олег Жданов высказался о Харьковском направлении.

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На данный момент нет признаков того, что Россия может пойти в наступление на Харьков. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

В эфире всеукраинского телемарафона он заявил о том, что это отвлекающий маневр со стороны Российской Федерации и сейчас в регионе идут позиционные бои, пишет УРА-Информ.

“Ожидать наступления на Харьков на сегодняшний день не стоит. Все, на что оказались способны российские силы – они подсобрали резерв и оттеснили нас от государственной границы. Далее наступление российских войск было остановлено, и на сегодняшний день там идут позиционные бои. И мы все оборонительные рубежи держим”, – сказал Жданов.

В тоже время эксперт отмечает, что артиллерия оккупантов может доставать до окраин Харькова, но дальнейшего продвижения не будет, так как резервов у противника просто нет.

Жданов добавляет, что россияне хотят заставить ВСУ оттянуть часть сил на Харьковское направление из Луганского.

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