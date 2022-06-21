Донбассом не ограничится: Зеленский рассказал, какие города намерена захватить РФ

Украина сделает все возможное, чтобы остановить войска армии РФ и защитить людей

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Оккупационная армия РФ собирает силы для новой атаки на Харьков, а также для захвата Славянска. Об этом заявил шестой глава украинского государства Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там-полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев — а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск — там до войны было сто тысяч жителей», – отметил Зеленский.

Украинская власть, как отметил президент, сделает все возможное, чтобы остановить армию россии и защитить жителей суверенного государства.

«Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и столько усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней», – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что солдат-срочников, которые выжили на затонувшем флагмане «Москва» заставляют опять воевать против Украины.