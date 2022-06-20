Общество

Зеленский пригрозил России жестким ответом из-за обстрелов топливной инфраструктуры

Россияне пытаются ухудшить ситуацию с горючим в Украине, обстреливая топливную инфраструктуру

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Украинская сторона будет отвечать России на обстрелы топливной инфраструктуры. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

Российские оккупанты пытаются резко ухудшить ситуацию с горючим в суверенной Украине, обстреливая топливную инфраструктуру. Помимо этого, они также накапливают силы на Харьковском направлении, и в Запорожской области.

«Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру — хотят ухудшить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать», – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что утром, 20 июня, временно оккупированный украинский Донецк подвергся сильному обстрелу, якобы «со стороны ВСУ». 

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