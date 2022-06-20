Общество

ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом вблизи Северодонецка

Сергей Гайдай рассказал о ситуации.

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Украинские военные потеряли контроль над пгт Метелкино возле Северодонецка. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он также сообщил, что враг усилил артиллерийские и авиационные обстрелы Луганщины, пишет УРА-Информ.

“Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра”, – написал он в своем телеграм канале.

Он также добавил, что российские войска продолжают использовать “ползучую” тактику – Луганщину уничтожают из всего возможного оружия. Также, по его словам, из Лисинчанска продолжается “тихая” эвакуация. Из тех пунктов, где идут военные действия, местных жителей вывозят на бронетехнике.

Ранее мы сообщали о ситуации в Северодонецке.

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